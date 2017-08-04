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    Погранслужба Польши отказалась ответить, как Саакашвили попал в страну

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (268)

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    Согласно заявления Пограничной службы, по закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Скриншот

    МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии Михаил Саакашвили въехал на территорию республики.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя

    Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

    "Согласно… закону о Пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам", — сообщила РИА Новости представитель Пограничной службы Агнешка Голиас, отвечая на вопрос о том, на основании каких документов Саакашвили впустили в страну.

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    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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