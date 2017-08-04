Портнов: почему Саакашвили в Украине ничего не угрожает

РИА Новости Украина

После лишения украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начались разговоры о его дальнейшей "украинской" судьбе: вернется ли он в политику страны? Хотя сейчас более насущным представляется вопрос – вернется ли он хотя бы на территорию государства? И не угрожает ли ему в таком случае депортацию в Грузию?

Свою версию о возможном возвращении Саакашвили на своей странице в Facebook изложил юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов.

"В своё время, работая в президентской администрации, среди прочих вопросов, координировал вопросы гражданства, миграции и взаимодействия с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Поэтому, думаю, что смогу профессионально оценить сигналы, которые посылает власть и провластные эксперты по вопросу возможной выдачи Саакашвили в Грузию, если бы он прилетел в Украину.

Оценить я это могу однозначно – как дешёвый и низкопробный блеф.

Готов делать ставки, что если завтра Саакашвили приземлится в Киеве, ему не только ничего не угрожает, но и наоборот, чиновники будут бегать наперегонки, чтобы отчитаться перед европейскими офисами, что они ничего плохого по нему и не планировали.

Мои доводы такие. Во-первых, никто не сможет выдать бывшего грузинского Президента без длинной экстрадиционной проверки и решений первой и апелляционной судебных инстанций.

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Во-вторых, ему не смогут на этот период избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, потому что неоднократно раскритикованный ним же и его командой УПК не позволяет за инкриминируемые Саакашвили Грузией деяния ограничить его свободы. Поэтому, все это время он будет волен в передвижении.

В-третьих, представитель Верховного комиссара ООН будет жить в кабинете у каждого ответственного за это направление чиновника. Так было всегда, даже когда задерживали рядового сомалийца или таджика. Я заявляю это ответственно, как человек, который провёл десятки встреч с европейскими послами и международными функционерами в сфере миграции.

В-четвёртых, пока будут продолжаться все эти полугодовые-годовые процедуры, он и его сторонники вымотают нервы и общипают каждому профильному чиновнику хвост, в результате чего уже никто не будет помнить, кто кого лишил гражданства и кто кого экстрадирует, они его или он их.

В-пятых, на этом этапе решительных реформ власть уже не сможет найти судью в первой и коллегию судей во второй инстанции, имеющих столько морозу, чтобы принять такое решение.

Также уверен, что масштаб процедур, юридической бюрократии и международной защиты в этой сфере практически исключает выдачу такой фигуры, как Саакашвили.

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Думаю, именно поэтому власть избрала тактику блефа и передачи сигналов не напрямую, а через прорежимных блогеров, которые как бы шли мимо Генерального прокурора и вроде бы услышали, что Саакашвили вроде выдадут в Грузию.

Решение о возврате Саакашвили в Украину зависит только от него, но сигналы властей о его выдаче — ложь и обман. Для этого у Президента и его окружения нет инструментов", – написал Портнов.