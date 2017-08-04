Саакашвили анонсировал "евротурне" после визита в Польшу

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прилетел в Варшаву из США сразу после того, как узнал о решении президента Украины Петра Порошенко лишить его гражданства, и намерен посетить другие европейские страны.

"Я являюсь лидером партии ("Движение новых сил" — ред.), несмотря на то что Порошенко лишил меня гражданства. Украинское общество не примет это решение, поэтому я вернусь на Украину. Я в Польше, хотя Порошенко не хотел, чтобы я покинул США, где я узнал о лишении гражданства. Тогда я сразу прилетел в Варшаву. Буду проводить встречи также в других европейских городах", — заявил Саакашвили в интервью польской радиостанции RMF.

Он также рассказал, что прибыл в Варшаву для обсуждения сотрудничества его партии с правящей партией Польши "Право и справедливость" и уже пообщался с местными парламентариями.

"В этой встрече принимал участие вице-спикер сейма, несколько депутатов PiS, например, Малгожата Гощевская, а также украинские политики, которые прилетели на эту встречу прямиком из Киева", — сообщил он.

Ранее депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Малгожата Гощевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польше, он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Варшавского восстания.

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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.