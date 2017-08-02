Решмедилова: "дело Саакашвили" - лишь первый скандал в элитах

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области, теперь стал еще и экс-украинцем — президент Порошенко лишил политика гражданства.

Среди основных версий такого шага со стороны президента — личные мотивы, избавление от возможного конкурента на президентских выборах ("любимчика США"), а также конспирологические теории о попытке создать из Саакашвили главного оппозиционера.

Но решение Порошенко встревожило и украинский истеблишмент, ведь Саакашвили считался близким к главе государства человеком, даже несмотря на критику. Теперь стало понятно, что "неприкасаемых" у гаранта конституции нет.

Медовый месяц с "варягами" закончился

История с Саакашвили может быть достаточно многослойной — проблема экс-губернатора Одесской области может быть ключом к открытию других кейсов, рассказала в комментарии РИА Новости Украина политолог Александра Решмедилова.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

По ее словам, Саакашвили может добавить "недостающих паззлов по раскручиванию темы вмешательства Украины в избирательный процесс в Соединенных Штатах, что может явно навредить Украние".

"Но это не будет месть Саакашвили, он просто может стать спикером в этой области, который будет полезен Вашингтону", - отметила эксперт.

Следующий момент — кейс Саакашвили с его гражданством не чист, там идет разбирательство по бумагам, почему были допущены такие нарушения при выдаче гражданства, продолжила политолог, почему очень многим моментам не уделили должного внимания.

"Скажем так, нарушения были изначально. Встанет большой вопрос, как выдавалось гражданство остальным "варягам". Потому что вполне вероятно, что такая нечистоплотность была и в других делах. Уже сейчас есть тенденция, она ярко озвучивается премьером Гройсманом — критика в сторону всевозможных заморских назначений, так называемых "квот варягов". Медовый месяц с варягами прошел, они не дали нужного эффекта, и сейчас пошла сильная волна критики. Она может распространяться и на команду Саакашвили в целом, и на него, как одного из ключевых игроков иностранного десанта", — сообщила Решмедилова.

Лишение гражданства как рычаг давления на оппонентов РИА Новости Украина Евгений Котенко Погребинский о Саакашвили и аморальном пути Порошенко

Кроме этого, считает политолог, ситуация с гражданством Саакашвили может быть использована как рычаг давления на неугодных оппонентов власти.

"Мы видели подобные моменты, которые были с лишением гражданства или приостановлением гражданства Артеменко. То есть вопрос гражданства становится предметом если не торга, то давления на оппонентов", - добавила Решмедилова.

Плюс она призвала не забывать, что Саакашвили силен как медийная персона, его основное поле, на котором он силен — пиар и медиа, и "он может заговорить и тем самым стать еще более неудобным или еще обострить все свои конфликты с действующими политическими игроками в Украине".

"Я думаю, что "карта Саакашвили" может разыгрываться длительно. И это может быть гораздо интереснее, чем "пленки Онищенко" и что-либо другое. Я думаю, мы на пороге — к осени — больших информационных атак, громких заявлений, которые могут начинать раскручивать, открывать ящик Пандоры, из которого будет вылазить очень много всего интересного", — сделала прогноз эксперт.

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