Уже близко. Саакашвили прилетел в Польшу

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КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которого ранее лишили украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщают польские СМИ.

Так, Telewizja Republika опубликовало видео выступления Саакашвили по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

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Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.