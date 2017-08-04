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    Уже близко. Саакашвили прилетел в Польшу

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (267)

    (обновлено: )80123
    Польские СМИ обнародовали видео выступления Михаила Саакашвили, который больше не является гражданином Украины, по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.
    Михаил Саакашвили в Польше
    Скриншот

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, которого ранее лишили украинского гражданства, прилетел в Польшу, сообщают польские СМИ.

    Так, Telewizja Republika опубликовало видео выступления Саакашвили по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

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    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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