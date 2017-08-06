Граница с Польшей заблокирована, ждут Саакашвили - нардеп

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На украинско-польской границе искусственно заблокирован пункт пропуска "Краковец", сообщил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook, утверждая. По его словам, это сделано по прямому указанию президента Петра Порошенко.

"Границу с Польшей искусственно заблокировали, ожидают Саакашвили", — написал Деревянко, добавив, что власти думали, что Михаил Саакашвили намерен пересекать государственную границу именно в этом месте.

Политик отметил, что пограничники дали команду "Барьер", сообщив, что какой-то человек убежал, что означает прекращение пропуска автомобилей через пограничный пункт.

"Они применили специальное устройство для блокировки движения автомобилей и вопреки закону обыскали мой автомобиль, как народного депутата", — отметил нардеп. — После этого пограничники искусственно создали хаос в очереди, заблокировали автобусами кольцо. И хотя сам пункт пропуска пустой, людей заставляют стоять в многокилометровой очереди. Вокруг много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывают поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили".

Ранее замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили сообщил, что грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну.

Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.