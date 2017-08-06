наверх
06.08.201700:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Граница с Польшей заблокирована, ждут Саакашвили - нардеп

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (275)

    (обновлено: )7
    По словам внефракционного народого депутата Юрия Деревянко, границу с Польшей искусственно заблокировали, ожидают экс-президента Грузии и экс-главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.
    Михаил Саакашвили в Польше
    RMF

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На украинско-польской границе искусственно заблокирован пункт пропуска "Краковец", сообщил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook, утверждая. По его словам, это сделано по прямому указанию президента Петра Порошенко.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: почему Саакашвили в Украине ничего не угрожает

    "Границу с Польшей искусственно заблокировали, ожидают Саакашвили", — написал Деревянко, добавив, что власти думали, что Михаил Саакашвили намерен пересекать государственную границу именно в этом месте.

    Политик отметил, что пограничники дали команду "Барьер", сообщив, что какой-то человек убежал, что означает прекращение пропуска автомобилей через пограничный пункт.

    "Они применили специальное устройство для блокировки движения автомобилей и вопреки закону обыскали мой автомобиль, как народного депутата", — отметил нардеп. — После этого пограничники искусственно создали хаос в очереди, заблокировали автобусами кольцо. И хотя сам пункт пропуска пустой, людей заставляют стоять в многокилометровой очереди. Вокруг много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывают поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили".

    Ранее  замначальника департамента по связям с общественностью и СМИ Главной прокуратуры Грузии Георгий Грдзелишвили сообщил, что грузинская прокуратура обратилась к компетентным органам Польши в связи с информацией о визите Михаила Саакашвили в эту страну.

    Напомним, Саакашвили посетил Польшу, где выступил на посвященном годовщине Варшавского восстания мероприятии.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Виталий Кличко
    Украина: жара наступает