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    Гражданство Саакашвили: МИД Литвы высказало свою позицию

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (276)

    (обновлено: )22702
    Как заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, Михаилу Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя

    Как сообщает Delfi, об этом Линкявичюс заявил в интервью агентству BNS.

    "Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", — отметил он. 

    Глава МИД также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. 

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