Гражданство Саакашвили: МИД Литвы высказало свою позицию

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины.

Как сообщает Delfi, об этом Линкявичюс заявил в интервью агентству BNS.

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", — отметил он.

Глава МИД также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции. "Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.