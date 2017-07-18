Польша навязывает Украине свое видение истории - Дещица

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Польша пытается навязать Украине свое видение "чувствительных" исторических событий, учитывая отсутствие в Украине собственной оценки прошлого, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". До этого глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил президенту Украины Петру Порошенко, что Киев "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

"Нам для самих себя, не для Польши, нужно лучше знать свою историю, объективно оценив позицию тех или иных военных формирований, участвовавших во Второй мировой войне", — приводит слова дипломата "Европейская правда".

При этом Дещица отметил, что польское общество намного лучше украинцев осведомлено в вопросах истории, что влияет и на политику.

"Поэтому нам прежде всего нужно выработать свою позицию и свою оценку. Чтобы не было вакуума в оценке собственного прошлого", — сказал он.

"Потому что если существует вакуум, всегда будут попытки кого-то другого заполнить его. То со стороны Советского Союза, или России, то Польши, которые пытаются навязать нам свою точку зрения. Чем быстрее мы придем к собственной оценке, тем сильнее будут наши позиции", — добавил посол.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. В частности, Ярослав Качиньский сообщал, что будущее отношений Киева и Варшавы зависит от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Читайте также: Украина — Польша: дружбу раскололи воля или смерть

В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".