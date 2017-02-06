Качиньский: Украина не войдет в Европу с культом Бандеры

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил президенту Петру Порошенко, что Украина "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

"Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине создавался культ людей, совершивших геноцид против поляков", – заявил Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy.

"Жестокость немцев сложно превзойти, но им (украинцам — Ред.) это удалось. (…) Это вопрос определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. (…) Мы и так продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел", – отметил глава партии.

Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. В частности, Качиньский сообщал, что будущее отношений Киева и Варшавы зависит от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Читайте также: Украина — Польша: дружбу раскололи воля или смерть

В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".