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    Качиньский: Украина не войдет в Европу с культом Бандеры

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (230)

    (обновлено: )1024230
    По мнению главы правящей партии Польши "Право и справедливость", "жестокость немцев сложно превзойти", но украинцам "это удалось". Качиньский заявил, что Варшава и так продемонстрировала "огромное терпение".
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Alik Keplicz

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил президенту Петру Порошенко, что Украина "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.

    "Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине создавался культ людей, совершивших геноцид против поляков", – заявил Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy.

    "Жестокость немцев сложно превзойти, но им (украинцам — Ред.) это удалось. (…) Это вопрос определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. (…) Мы и так продемонстрировали огромное терпение, но всему есть предел", – отметил глава партии.

    Украина - Польша. Архивное фото
    ZIK
    Украина - Польша: горячий огонь на фронте дружбы

    Ранее представители польских властей неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях. В частности, Качиньский сообщал, что будущее отношений Киева и Варшавы зависит от позиции украинской стороны по историческим вопросам.

    Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

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    В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского Сейма о признании Волынской резни геноцидом. Депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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