Защита Януковича настаивает на его участии в суде по видеоконференции

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича будет настаивать на его участии в судебном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции, заявил в пятницу журналистам адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая приступил к рассмотрению дела Януковича о госизмене. В пятницу предварительное заседание продолжилось, участие Януковича не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.

"Защита будет настаивать на том, чтобы участие Виктора Януковича по видеоконференции в данном судебном заседании была обеспечена", — заявил Сердюк.

По его словам, защита повторно подала заявление в суд для организации видеоконференции.

Суд смог перейти к рассмотрению этого вопроса лишь в конце второго предварительного заседания. Все первое и часть второго заседания ушли на решение вопроса об участии Януковича в предварительном заседании в режиме видеоконференции, на чем настаивала защита.

На прошлом судебном заседании защита также заявила, что Янукович просит Оболонский районный суд Киева, чтобы дело о госизмене рассматривали профессиональные судьи, а не присяжные. Согласно законодательству, обвиняемый по уголовному делу имеет право на суд присяжных. В таком случае дело рассматривается в составе двух профессиональных судьей и трех присяжных. Адвокаты экс-президента отказались от суда присяжных.

Ожидается, что в ходе судебного заседания в пятницу защита официально озвучит свою позицию о возможности назначения дела к рассмотрению по существу. Ранее адвокаты заявили, что обвинительный акт подготовлен плохо и рассмотрение дела начинать нельзя.

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Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Расследование этого дела было проведено заочно, поскольку Янукович скрывается от следствия в РФ. Защита экс-президента отрицает, что Янукович скрывается, и заявляет, что он готов участвовать в рассмотрении дела, но по видеосвязи из России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что это дело будет включать в себя ряд эпизодов, в частности "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Обвинение по делу намерено просить в суде для Януковича максимальную меру наказания – пожизненное заключение. Процессуальный руководитель по данному уголовному делу прокурор Виктор Кравченко заявил, что высшая мера наказания необходима в связи с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.

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Луценко ранее заявил, что суд по делу Януковича о госизмене не будет политизированным. Он пообещал соблюдение всех прав экс-президента на судебном процессе, и заявил, что суд не будет "процессом мести". Луценко считает, что будущее судебное решение будет важным "не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится встать на путь государственной измены".

Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".