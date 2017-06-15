Луценко: Украине вернули $500 тыс выведенных Минюстом при Януковиче

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США вернули в Украину более 500 тысяч долларов, выведенных Министерством юстиции во времена президентства Виктора Януковича, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Это — средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста Януковиче и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм", — заявил Луценко.

По его словам, Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива — вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом", — сообщил генпрокурор.

Facebook Юрия Луценко Скриншот с сайта Facebook

Как ранее сообщил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир, если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.