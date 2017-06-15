Запад просил повлиять на Януковича, чтобы тот не применял силы - Путин

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Западные партнеры, в том числе в США, просили его повлиять на экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы тот не применял вооруженные силы против демонстрантов в 2014 году в обмен на освобождение оппозицией административных зданий, заявил президент РФ Виктор Янукович.

"Во-первых, это совершенно точно, Янукович не отдавал приказов о применение оружия в отношении демонстрантов. Кстати говоря, западные партнеры, в том числе американские, просили меня повлиять на него в этом направлении, чтобы он таких приказов не отдавал. И нам было сказано: "мы вас очень просим не допустить применение Януковичем вооруженных силы, А мы обещаем, что мы сделаем все для того, чтобы оппозиция освободила площади и административные здания", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Путин ответил западным партнерам, что это "хорошее предложение".

Смотрите также: Горбатюк о причинах отсутствия результата по делам Майдана

"И как вы знаете, президент Янукович не применил вооруженных сил. Но он и сказал, что я себе не представляю другого, рука не поднимается подписать какой-то приказ о применение оружия. Я думаю, что это снайперы, какие могли быть, кто их мог поставить… только те, которые заинтересован в том, чтобы ситуация эскалировалась. У меня нет данных, кто это конкретно. Но элементарная логика подсказывает", — сказал российский президент.

Смотрите также: Новое видео жестокого избиения "Беркутом" журналистов во время Майдана

Ответственность за смерть более 100 человек во врем массовых акций на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года новый власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.