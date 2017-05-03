Мартыненко о намерении САП обжаловать его меру пресечения: это неадекватно

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко называет "смешным и неадекватным" намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловать его меру пресечения.

По словам Мартыненко, он выполняет все обязательства, возложенные на него Соломенским районным судом Киева, в том числе и запрет покидать пределы Киева.

"Это не то, что нецелесообразно (апелляционная жалоба САП — Ред), это — смешно и неадекватно. Я выполняю ограничения, которые на меня наложены решением Соломенского суда, хотя я с ним и не согласен во многих моментах, в частности, относительно запрета мне покидать Киев. Кроме того, в судебном решении содержатся названия каких-то фирм, с которыми мне запрещено общаться, но я не знаю, кто это такие", — цитирует УНИАН Мартыненко.

"Роману Симкиву, может, неизвестно, что я знаю всех, кто за меня поручился, и всех уважаю, и не считаю это каким-то нарушением, которое дает основание для апелляционной жалобы. То есть, это уже называется — нечего искать, высасывают из пальца", — отметил Мартыненко, комментируя заявление прокурора САП Романа Симкива относительно процессуальных нарушений при избрании ему меры пресечения Соломенским райсудом Киева.

Мартыненко также рассказал, что сдал паспорт для выезда за границу в Государственную миграционную службу во исполнение постановления суда первой инстанции, а относительно внутреннего паспорта гражданина Украины, то в миграционной службе его отказались принимать, и сейчас внутренний паспорт Мартыненко имеет при себе.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов. Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.

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В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.