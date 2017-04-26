Нас посчитали. Население Украины в целом падает, Киева – растет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Почти три миллиона

Официальные цифры о демографической ситуации в Украине не радуют. За 25 лет независимости население страны сократилось более чем на 9 млн человек. Если в 1991 году в Украине проживало более 51 млн человек, то по состоянию на 1 марта 2017 года – 42,371 млн. Это, в частности, на 389 тысяч человек меньше, чем в январе 2016 года.

В отличие от других регионов Киев демонстрирует положительную динамику. По официальной статистике, население Киева небольшими темпами, но всё же растет – за счет рождаемости. По словам социологов, на это влияет довольно высокий уровень жизни в столице по сравнению с другими городами, а также фактор внутренней миграции. В столицу всё больше стремятся из регионов, прежде всего молодые люди детородного возраста.

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По данным Госстата, на 1 марта 2017 года в столице официально проживает 2,928 миллиона человек.

Самым населенным районом Киева оказался Деснянский – здесь проживают 369,3 тысячи человек, а наименее заселенным – Печерск (155,7 тысяч человек).

Однако следует учесть, что это официальные данные, которые не учитывают проживающих в столице, но не зарегистрированных людей. Кроме того, эти цифры приводятся без Крыма и Севастополя. Также приблизительными являются данные о неподконтрольных Украине территорий на востоке страны.

Как подчеркивает завотделом мониторинговых исследований Института экономики и прогнозирования НАНУ Ольга Балакирева, официальная статистика точно учитывает количество родившихся и умерших, но не сменивших место жительства – как внутри Украины, так и уехавших за рубеж, ибо нередко они продолжают числиться живущими по месту регистрации.

"Сложно посчитать реальный отток украинцев в этом году, ведь невозможно учесть людей, временно выехавших за рубеж, чтобы переждать войну. Большинство этих людей, скорее всего, не вернется", — цитирует ее "Сегодня".

Напомним, последний раз всеукраинская перепись населения проводилась в 2001 году, в после – неоднократно переносилась.

В этом году Минсоцполитики предложило правительству перенести Всеукраинскую перепись населения с 2020 года на декабрь 2018 года. Однако, по словам министра Павла Розенко, стоимость проведения переписи удовольствие не из дешёвых – будет стоить одного миллиарда гривен.

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Что фиксирует Госстат

Количество жителей столицы из года в год стабильно увеличивается более чем на 10 тысяч человек. Примечательно, что в связи с событиями на Майдане уезжать из Киева больше не стали. Наоборот, начиная с 2014 года, Госстат фиксирует рост населения столицы почти на 20 тысяч человек в год.

Так, по официальным данным, в 2001 году в Киеве проживало 2,611 млн человек. За шесть лет численность наличного населения выросла на 107 тысяч и уже в 2007 году составила 2,718 млн человек.

С 2007 по 2010 год население столицы выросло на 67 тысяч человек до 2,785 млн человек, а с 2010 по 2014 год – еще на 83 тысячи до 2,868 млн человек.

После событий на Майдане число тех, кто решил уехать из столицы, в пропорции к общему населению Киева снизилось.

С 2014 по 2015 год численность наличного населения в Киеве увеличилась на 20 тысяч человек до 2,888 млн. В последущие два года оно возросло еще на 37 тысяч человек.

Примечательно, что в феврале 2016 года глава МВД Арсен Аваков заявлял, что население Киева за год выросло на миллион человек.

"Население города Киева за последний год увеличилось, как думаете, на сколько? По нашим оценкам, на миллион человек", – утверждал Аваков на заседании комитета Рады.

Однако тогда министр так и не объяснил, откуда у него такие цифры.

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Прогнозы

В то же время, согласно исследованиям, в столице уже фактически проживает около 4 миллионов человек, а в 2025 году их может стать на миллион больше.

Через 10 лет Киев и пригороды могут образовать агломерацию с населением в 7,5 миллионов человек, пишет Зеркало недели, опираясь на содержание Генплана Киева к 2025 году, а также на данные исследований "Института города" и Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук.

"Согласно исследованиям Аналитически-исследовательского центра "Институт города" и Института демографии и социальных исследований НАНУ, в столице уже, фактически, проживает около 4 млн чел., так что в 2025-м их станет еще больше. Фактическую численность населения Киева в 2025 г. нужно оценивать, по меньшей мере, в 5 млн чел", — сообщает издание.

По материалам из октрытых источников интернет