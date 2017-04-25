Deutsche Welle. Дело Мартыненко: неприкасаемых в Украине больше нет

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг, 20 апреля, задержало бывшего депутата Верховной рады Николая Мартыненко. Он – третий действующий украинский политик, против которого НАБУ возбудило уголовное дело. До этого были дела в отношении беглого олигарха Александра Онищенко и главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Вся троица была связана с президентом Петром Порошенко", – пишет журналист и политический обозреватель Сергей Руденко в статье для Deutsche Welle.

"Мартыненко обвиняют в разворовывании государственных средств. Суд должен определить меру пресечения для задержанного. Впрочем, чем бы не завершилось рассмотрение этого дела, очевидно одно: инцидент с Мартыненко будет иметь последствия не только для него самого, но и для будущего Рады", – говорится в публикации.

Соратник Порошенко и Яценюка

"Мартыненко – соратник и политический партнер не только лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, но и нынешнего президента Петра Порошенко. За плечами Мартыненко комсомольское прошлое, участие в бизнес-проектах и четыре депутатских срока. В начале 2000-х он вместе с Порошенко сделал ставку на Виктора Ющенко. Правда, практически сразу после избрания последнего президентом и Мартыненко, и Порошенко были обвинены в причастности к коррупции. Факты, обнародованные в 2005 году, так и не нашли подтверждения, но, как говорится, осадок остался", – напомнил политический обозреватель.

"Петр Порошенко и Николай Мартыненко – давние друзья. Их связывает многолетнее общение и доверительные отношения. Очевидно, что вера в свою неприкасаемость при нынешнем главе государства и вынудила Мартыненко в 2015 году после обнародованных обвинений в противоправных действиях сложить депутатский мандат. Дескать, ему бояться нечего, пусть бояться те, кто возбудил против него дело, – Национальное антикоррупционное бюро", – продолжает автор статьи.

"К тому же надо иметь в виду, что Николай Мартыненко – один из создателей партии "Народный фронт". Он приложил немало усилий для того, чтобы партия во главе с Арсением Яценюком вошла в нынешнее парламентское большинство. Роль серого кардинала "Народного фронта" позволяла ему спокойно чувствовать себя в высшей политической лиге Украины. По крайней мере до сих пор", – отмечает журналист.

Удар по парламентской коалиции

"Вне всякого сомнения, задержание Николая Мартыненко – серьезный удар по нынешней парламентской коалиции. "Народный фронт" уже успел заявить, что дело их однопартийца сфальсифицировано НАБУ. Депутаты от "НФ" заявили, что антикоррупционеры действуют выборочно, и дали понять, что мириться с этим не собираются", – говорится в статье.

"Означает ли это, что в случае ареста Мартыненко "Народный фронт" уйдет из коалиции? Этого исключать нельзя. Для Яценюка и его соратников дело Мартыненко – принципиальное. Это тест на то, можно ли доверять своим партнерам. Вступятся ли за Мартыненко представители парламентской коалиции – сказать трудно. Все зависит от Петра Порошенко", – пишет политический обозреватель.

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"Да, задержало Мартыненко НАБУ. Да, это независимый антикоррупционный орган. Да, президент не имеет к этому никакому отношения. Но вряд глава государства не знал о готовящемся задержании. Публично пока что его реакция еще не прозвучала. Хотя, напомним, речь о человеке, которого не одно десятилетие хорошо знает президент Петр Порошенко", – говорится в публикации.

"Кстати, именно в день задержания Николая Мартыненко беглый олигарх Александр Онищенко обнародовал запись третьей части своего разговора якобы с Мартыненко, в которому тот говорит о коррупции в окружении президента и нелестно отзывается о самом Порошенко. Подлинность записи может подтвердить либо сам Мартыненко, либо специальная экспертиза. Но сам факт обнародования этой записи может повлиять на позицию Порошенко по делу Мартыненко", – продолжает журналист.

Тест для НАБУ

"Николай Мартыненко – третий действующий украинский политик, против которого НАБУ возбудило уголовное дело. До этого были дела в отношении олигарха Александра Онищенко и главы ГФС Романа Насирова. Вся троица была связана с президентом Порошенко. И как здесь не вспомнить известное изречение Ли Куан Ю: "Хотите побороть коррупцию? Посадите для начала трех своих друзей", – напоминает автор статьи.

"Вся эта история с обвинениями в адрес Николая Мартыненко, конечно же, как часто бывает в украинской политике, может закончиться ничем, все могут спустить на тормозах. Но дело Мартыненко еще раз напомнило украинской политической элите, что – вне зависимости от места во властной иерархии – неприкасаемых практически не осталось", – пишет политический обозреватель.

"Для НАБУ дело Мартыненко – это вызов. После привлечения к делу в качестве подозреваемого Александр Онищенко сбежал за границу, а Роман Насиров, внеся залог в 100 миллионов гривен, вышел на свободу. Поэтому антикоррупционеры теперь не имеют права на ошибку, они должны довести дело до суда. Ведь речь идет о доверии ко всем антикорруционным органам государства", – говорится в публикации.