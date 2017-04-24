На антикоррупционном фронте без перемен. Две капли правды о деле Мартыненко

Денис Гаевский, обозреватель

В конце прошлой недели на первые полосы СМИ попало имя "серого кардинала" украинской атомной энергетики Николая Мартыненко, экс-нардепа от "Народного фронта" ("НФ") и видного соратника бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. На днях Николай Владимирович был задержан НАБУ в рамках так называемого "уранового дела", начавшегося еще в 2013 году, в рамках которого он обвиняется в нанесении ущерба ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долларов.

Задержание получилось достаточно неожиданным, так как наверняка Мартыненко, сдавая депутатский мандат в конце 2015 года (мотивировав данный шаг нежеланием "бросать тень на правительство и власть в целом"), получил от власти гарантии неприкосновенности — как личной, так и активов. Однако то, как действующая власть "соблюдает" достигнутые договоренности могут подтвердить, как минимум, "венский узник" Фирташ и беглец Онищенко. Посему задержание Мартыненко станет еще одним сигналом всем тем, кто находится в конфронтации с властью и желает о чем-либо договариваться с ней. Договариваться объективно не о чем — начатая с подачи президента Петра Порошенко кампания по "раскулачиванию" олигархов и политических оппонентов предполагает, что все мало-мальски значимые финансовые потоки должны быть сконцентрированы в одних единственных руках.

Задержание Мартыненко не только сужает круг потенциальных союзников для власти, но и осложняет отношения между "заклятыми друзьями" из де-факто несуществующей парламентской коалиции, номинально составленной из "БПП — Солидарность" и "НФ". А ведь их отношения и без того весьма натянутые (под сукном правоохранительных органов лежат дела в отношении аффилированных с "НФ" лиц — Авакова, Коломойского, Коболева) — объединяет их только совместное нежелание лишаться "кормушки" и идти на досрочные перевыборы Верховной Рады. Не исключено, что "дело Мартыненко", одного из ключевых концессионеров "НФ", будет использовано в грядущих подковерных торгах, связанных с возможным переформатированием Кабмина. Речь идет о том, что дело против Мартыненко "спустят на тормозах" в обмен на уменьшение квоты "НФ" в правительстве. В частности, под контролем "НФ" находятся такие "хлебные" портфели, как МВД, Минюст и Минэкологии. "Кормовая база" сужается до минимума — политическая борьба закономерно ожесточается, а методы ее ведения становятся все более изощренными.

Впрочем, вполне вероятно мы переоцениваем субъектность власти, рассматривая задержание Мартыненко. Далеко не секрет, что многочисленные антикоррупционные государственные (а также общественные) структуры создавались при непосредственном участии зарубежных кураторов — как один из инструментов влияния на украинских элитариев (этакая параллельная система власти). "Дело Мартыненко" может быть еще одним тревожным сигналом для всего властного картеля, которым, как следует из целого ряда резонансных публикаций в западной прессе, очень недовольны в Вашингтоне ввиду зашкаливающего уровня коррупции (бьющего чуть ли не мировые рекорды в результате "реформ") и хищения выделяемых кредитов/грантов/макрофинансовой помощи. Косвенным подтверждением интереса Запада к топ-чиновникам Украины являются уголовные производства против Гонтаревой и Насирова, инициированных НАБУ и САП.

Также в "деле Мартыненко" нельзя исключать личностный фактор — пиар НАБУ. С учетом размера бюджетных затрат и целого ряда скандалов, КПД данной организации за период ее функционирования, нельзя не признать, ниже процента жирности самого дешевого кефира. А грядущий аудит НАБУ грозит убрать с насиженных высокооплачиваемых мест верхушку этой "конторы". Вот и имитируют детективы НАБУ бурную деятельность, набирая рейтинговые очки в глазах зарубежных патронов и политизированной отечественной публики.

Несмотря на усилия Запада, замкнутый цикл обвинения в отношении подозреваемых в коррупции лиц до конца не создан, поскольку киевские власть имущие блокируют создание антикоррупционных судов. Как долго украинские "верхи", заинтересованные в сохранении действующей системы феодально-сословных общественных отношений, смогут затягивать данную процедуру, прописанную в последнем меморандуме с МВФ, — вопрос открытый. Но определенное пространство для маневра все-таки наличествует, ибо всегда можно сослаться на коллективную безответственность депутатского корпуса Верховной Рады.

Пока действующая судебная система проявляет выдающуюся сервильность к представителям крупного капитала, едва ли можно ожидать того, что Мартыненко и другие небезызвестные персонажи украинского политикума увидят перед собой "небо в клеточку". Сам Николай Владимирович, выстраивавший долгие годы хитроумные схемы в украинском топливно-энергетическом комплексе, — человек, прямо скажем, отнюдь не бедный, потому, скорее всего, выйдет под залог (называется сумма в размере 300 млн грн), а затем, когда информационный шум утихнет и внимание общества будет переключено на новый скандал, уголовное дело будет замято в худших традициях украинской правоохранительной системы. Примерно так же, как произошло с бывшим главным фискалом страны Романом Насировым - притом совершенно не удивит, если он сумеет добиться через суд восстановления в должности. Как уже не раз говорилось ранее, наибольшим наказанием для украинских коррупционеров, повязанных круговой порукой (а потому бюрократия всячески будет сопротивляться реальному преследованию "своих"), на сегодняшний день является остракизм — отлучение от "корыта" и изгнание из общества в обмен на возможность продолжить безбедное существование за границей. В общем, как говорил первый президент Украины, "маємо те, що маємо".