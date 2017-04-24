Свободный Мартыненко. Фурса: что для него 300 млн грн залога?

РИА Новости Украина

Соломенский районный суд Киева 22 апреля отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15-ти народных депутатов и 4-х министров.

Ранее в четверг национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Ситуацию с Мартыненко на своей странице в Facebook прокомментировал экономический эксперт, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Суд, самый гуманный в мире, отпустил Мартыненко на поруки. Полтора десятка депутатов, 4 министра и еще кто-то там решили, что их репутация ничего не стоит. Или же, наоборот, теперь очень хорошо знают цену своей репутации…

Что это вообще такое, на поруки? Что это за зверь. Вся эта честная компания теперь гарантирует, что Мартыненко не будет вставлять прокладки на гос компании? А если будет, то что?

Или вся эта братия гарантирует, что Мартыненко теперь не убежит? А если убежит, то что, запрем в СИЗО всех 4-х министров?

В цивилизованных странах мира политики не берут подозреваемых в коррупции на поруки. По очень простой причине. Они все хотят, чтобы за них проголосовали. И поэтому сторонятся коррупции как чумы. И никогда даже не подумают, что можно высказать публичную поддержку тому, кого хотят посадить за коррупцию. Потому что прекрасно понимают, что с этого момента они в головах у избирателей тоже станут коррупционерами. Поэтому и выкидывают нещадно из партий тех, кто оступился. И даже из фейсбука быстренько удаляют фото, где они вместе. Потому что коррупция – это чума. И потому что партии хотят победить на выборах.

Поручители за коррупционера – это вина украинских избирателей. Которые раз за разом прощают проступки политикам. А прощать нельзя. Даже очень симпатичным интеллигентам в очках. После одеяла Насирова никому теперь не придет в голову умирать при аресте. И всему виной реакция общества. На поручителей по Мартыненко должна быть такая же реакция. Чтобы, когда придут за следующим никому и в голову не пришло за него поручиться. Политиков надо воспитывать.

И не так обидно, что Мартыненко вышел. В конце концов, 300 млн грн для него не проблема. Нашел бы и вышел под залог. Обидно именно наличие поручителей. Некоторых, особенно обидно.

И речь даже не о депутатах. С этими давно все ясно. И рейтинг Народного Фронта тому свидетель. Обидно за министров. Некоторым из которых общество еще недавно симпатизировало. Потому что теперь доверия быть не может. Ведь если человека "попросили" поручиться и он жертвует своей репутацией ради этого, то значит он готов откликнуться и на другие просьбы. И не надо говорить, что он сам решил. Трудно представить, что вод так сидит себе министр и скучает. Все дела уже порешал, даже пару новых пасквилей настрочил и несколько обидных прозвищ для одного польского рок музыканта придумал и тут от скуки думает "пойду как я впишусь за Мартыненко, слышал я что он пацан неплохой". Это утопия. Всем понятно — попросили. А он не отказал.

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Вот так вот строишь репутацию годами. Посты пишешь, с блогерами встречаешься. Почти доказал всем, что ты тут "не от Мартыненко" и даже "не от Кононенко". И тут на тебе. Спускаешь репутацию в унитаз…

Дело Мартыненко прекрасно. На нем должно учиться общество. Учиться не прощать. И на нем должны научится политики. Научиться ценить репутацию. И тогда все будет не зря", – написал Фурса.