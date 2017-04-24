С таким счастьем и на свободе. Соцсети об освобождении Мартыненко

Тимур Громов, РИА Новости Украина Украинское фото На антикоррупционном фронте без перемен. Две капли правды о деле Мартыненко

Украинский суд — самый гуманный в мире. В последние дни в соцсетях пишут именно так, вспоминая недавнее освобождение бывшего нардепа Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров. Таким решением в НАБУ не довольны — настаивают на пересмотре меры пресечения как для Мартыненко. Однако сам экс-депутат ВР уверяет, что не намерен скрываться от следствия.

Вот только вопрос гипотетического побега Мартыненко украинцев интересует намного меньше, чем персоны, взявшие на поруки экс-нардепа: "Полтора десятка депутатов, 4 министра и еще кто-то там решили, что их репутация ничего не стоит. Или же, наоборот, теперь очень хорошо знают цену своей репутации…"; "В цивилизованных странах мира политики не берут подозреваемых в коррупции на поруки. Потому что прекрасно понимают, что с этого момента они в головах у избирателей тоже станут коррупционерами". "ОН обещает сложить мандат нардэпа если ТОТ сбежит! ДА ТЫ ОБЕЩАЙ СЕСТЬ ЗА НЕГО-ЕСЛИ СБЕЖИТ", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook