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    Аналитика и комментарии

    С таким счастьем и на свободе. Соцсети об освобождении Мартыненко

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (41)

    (обновлено: )13920
    В соцсетях неспокойно: уже не первые сутки украинцам не дает покоя освобождение экс-депутата ВР Николая Мартыненко из-под стражи на поруки министров и народных избранников. Как же отреагировали на такое событие соотечественники бывшего нардепа?
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    На антикоррупционном фронте без перемен. Две капли правды о деле Мартыненко

    Украинский суд — самый гуманный в мире. В последние дни в соцсетях пишут именно так, вспоминая недавнее освобождение бывшего нардепа Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров. Таким решением в НАБУ не довольны — настаивают на пересмотре меры пресечения как для Мартыненко. Однако сам экс-депутат ВР уверяет, что не намерен скрываться от следствия.

    Вот только вопрос гипотетического побега Мартыненко украинцев интересует намного меньше, чем персоны, взявшие на поруки экс-нардепа: "Полтора десятка депутатов, 4 министра и еще кто-то там решили, что их репутация ничего не стоит. Или же, наоборот, теперь очень хорошо знают цену своей репутации…"; "В цивилизованных странах мира политики не берут подозреваемых в коррупции на поруки. Потому что прекрасно понимают, что с этого момента они в головах у избирателей тоже станут коррупционерами". "ОН обещает сложить мандат нардэпа если ТОТ сбежит! ДА ТЫ ОБЕЩАЙ СЕСТЬ ЗА НЕГО-ЕСЛИ СБЕЖИТ", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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