Дело Мартыненко. На поруки всех подряд не отпускают - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Детективы НАБУ 20 апреля задержали бывшего нардепа Александра Мартыненко. Правда, вскоре суд отпустил его на поруки сразу двадцати одного политика. Среди них и несколько министров, и нардепы, и зампредседателя ЦИК.

В НАБУ подозревают, что экс-нардеп может быть причастен к растрате более 17 миллионов долларов на закупках уранового концентрата по завышенным ценам. По словам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого, Мартыненко грозит от 8 до 12 лет заключения.

Перспективы дела Мартыненко в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал юрист Евгений Лосовский.

Как вы считаете, какие перспективы в деле Мартыненко?

— Для начала, учитывая что суд отпустил на поруки данного гражданина, это говорит о следующем: первое — прямой доказательной базы нет, есть только косвенные доказательства, а это серия экономических, финансовых, как они считают, преступлений, где необходима очень качественная работа классных специалистов с точки зрения понимания движения финансов и соответственно нарушений в экономике; второе — учитывая, что в данном случае суд уже отпустил данного гражданина, соответственно адвокаты и представители защиты подозреваемого, назовем его так, по мнению НАБУ, будут ходатайствовать о проведении экспертизы, ее также могут проводить как на территории Украины, так и за ее пределами, в зависимости от того, как будет проистекать тут давление политическое. И если в течение месяца-полутора экспертиза будет проведена, и возвращаясь к началу своего разговора, что, вероятнее всего, прямых доказательств вины нет, вероятнее всего, что экспертиза поможет стороне подозреваемого избежать какого-либо наказания и дальше, будут уже встречные некоторые вопросы к следователям и представителям НАБУ. И третье, есть вероятность того, что сотрудники правоохранительных органов подозревали, что суд в свете собранных материалов и работы по делу не сможет задержать Мартыненка, и это будет лишним доводом для того, чтобы возник так называемый антикоррупционный суд.

Визиты многочисленных депутатов и министров на заседание суда — это является давлением на суд?

— Нет, конечно, прямого давления не было, и тем не менее, на поруки — это абсолютно законное действие. С другой стороны, это давление, потому что мы с вами за последние годы, если поднимем вопрос работы с подозреваемыми, рассмотрения в суде, я думаю, что минимальный процент, что кого-либо отпустили на поруки. Таким образом, однозначно идет выборочное такое движение, то есть, кого-то мы можем отпускать на поруки, а кто менее важен с точки зрения политической составляющей, его необходимо наказать или привлечь к ответственности. Поверьте мне, ни один суд города Киева с большим нежеланием кого-либо отпустит на поруки, даже если кто-либо в совхозе что-либо украдет, забор, например, и его попросят взять на поруки, я думаю, что будет отказ.

Ранее председатель правления Украинского Хельсинского Союза Александр Павличенко в эфире "ГС" отметил, что индекс коррупции в Украине за время работы новых антикоррупционных органов никак не изменился, и это является оценкой их работы.

А политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что дело Мартыненко продемонстрировало неготовность судебной системы к реальной борьбе с коррупцией, и что судебная реформа — острая необходимость сегодня.