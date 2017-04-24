НАПК займется министрами, которые взяли на поруки Мартыненко

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко, сообщила глава ведомства Наталья Корчак.

Читайте также — Свободный Мартыненко. Фурса: что для него 300 млн грн залога?

В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

"НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко", — написала Корчак на своей странице в Facebook.

"Это — первый инцидент такого характера. Как по мне, то данная ситуация является недопустимой. Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс", — добавила она.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Читайте также: Охота на крупную рыбу. Подробности задержания Мартыненко

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.