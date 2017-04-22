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    Киев

    Суд отказался арестовать замглавы "Нафтогаза"

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (32)

    (обновлено: )6402
    Согласно информации, Сергей Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко и рядом других.
    Сергей Перелома в суде
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому на поруки.

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    "Отказать в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Переломы Сергея Витальевича. Применить к подозреваемого меру пресечения в виде личного поручительства. Определить поручителями: народного депутата Княжицкого, Пинзеника, Ледовских, Бойко", — зачитал решение судья, сообщает "112 Украина".

    Перелома не может покидать пределы Киева без разрешения НАБУ. 

    Судья отметил, что Перелома должен воздержаться от любого общения с другим фигурантом дела экс-нардепом Николаем Мартыненко и рядом других. 

    Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего народного депутата Николая Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров.

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