Охотин: удар по главе НАПК - месть "НФ" за Мартыненко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Министерство внутренних дел поступили обращения о коррупции в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Во время заседания правительства министр МВД Арсен Аваков, отчитываясь о состоянии дел в НАПК рассказал, что получил письмо от одного из руководителей департамента Нацагентства относительно проявлений коррупции со стороны заместителя председателя Нацагентства по предупреждению коррупции Руслана Радецкого.

Также, по словам Авакова, есть письмо от руководителя НАПК Натальи Корчак с просьбой расследовать деятельность других членов антикоррупционного агентства — Радецкого и Рябошапки. А еще правоохранители получили запрос народного депутата Сергея Лещенко о начислении руководству НАПК необоснованных премий и надбавок к зарплатам, рассказал глава МВД.

Выслушав все это, премьер-министр Владимир Гройсман снова заговорил о необходимости перезагрузить состав Нацагентства по предупреждению коррупции. Глава правительства также возмутился, что уже во второй раз председатель НАПК не явилася отчитываться о работе перед Кабмином.

Почему все эти разногласия внутри НАПК выносятся на публику, и как это повлияет на имидж Украины, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал политический консультант Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте ці розборки між членами Нацагенства із запобігання корупції, які замість перевірок електронних декларацій займаються публічним з'ясуванням стосунків. Чому все це відбувається і причому в публічній площині?

— Я припускаю, що удар по Наталії Корчак, це відповідь людей, які пов'язані з "Народним фронтом", за те, що відбулося з Миколою Мартиненком на минулому тижні. Якщо ми піднімемо імена, то побачимо, що Руслан Рябошапка - давній колега Олега Петренка, який є міністром юстиції по квоті "Народного фронту", і я вважаю, що потрібно розглядати саме в цьому ключі. Чи загрожує це розвалу коаліції? Припускаю, що ні, швидше, гра м'язами, гра силою і демонстрація того, що за кожен хід буде відповідь.

Тоді, чому вони всі один одного по колу просто звинувачують у корупції? УНИАН Депутат: в выступлении в Раде глава НАПК Корчак проявила неуважение

— У даному випадку вони бояться називати імена перших осіб, і швидше за все перша особа не має достатнього впливу на кожну зі сторін. Мало того, я не виключаю того, що Порошенко хоче виглядати таким арбітром, і просто дивиться, як між собою бореться кілька груп. Не виключаю, що Наталя Корчак може бути розмінною монетою і стати жертвою цього конфлікту, в плані, що вона може піти у відставку в результаті цих суперечок.

Інформація від членів НАЗК про корупцію всередині антикорупційного відомства може бути правдою, чи це намагання дискредитувати його?

— Щодо НАЗК багато питань було ще на етапі електронного декларування, коли стало зрозуміло, що ІТ-комплекс, який обслуговував електронне декларування не відповідає нормам, і деяким людям важко це зробити. І ми пам'ятаємо, що свого часу збої в системі е-декларування мало не зірвали це. Також багато питань викликає те, що за преміюють Наталю Корчак, і це питання підіймалося багатьма депутатами, в тому числі з опозиційних до Порошенко партій.

А можливо всі ці скандали навколо НАЗК — і щодо не працюючого сервера і щодо неефективної перевірки електронних декларацій — це робиться для того, щоб цей орган припинив існування?

— Мені здається, що в Україні зараз немає гравців, здатних на так багато стратегічних кроків. І те, що ми бачимо, це, швидше, елементи того недопрацювання, яке допускає кожен із чиновників на своєму рівні, а в результаті маємо комплексну проблему. Швидше за все, це покладання на якесь «авось», на те, що якось вийде, тощо. Не вірю в те, що хтось зі співробітників антикорупційного органу чи їх опонентів може планувати на так багато кроків наперед.

Стосовно всіх листів, які вони направили в МВС, їм дадуть хід?

— Я думаю, що розслідування буде. І знову-таки, якщо в гру залучаються зовнішні гравці, то йде боротьба за те, на кого перевісити економічні невдачі, в тому числі щодо співпраці з МВФ. І в даному випадку ми бачимо, що певні розборки, можливо пов'язані з бізнесом, і точно пов'язані з політичним впливом, врешті-решт несуть загрозу національній безпеці і національному іміджу.

Зміна працівників виправить ситуацію в НАЗК?

— Зміна працівників може бути успішною за умови відкритого конкурсу і відсутності політичних домовленостей. У сучасних українських реаліях це неможливо. І якщо такі дії відбудуться без зміни самих критеріїв відбору, без залучення нових людей, то ми матимемо просто перестановку і гру не на українського виборця, а на міжнародну спільноту. Мовляв, ми щось робимо, але у нас не виходить.

Що буде з результатами е-декларування, хто буде ними займатися?

— Власне, якщо моє припущення, що ця суперечка є результатом конфлікту між "Народним фронтом" і БПП, то ми бачитимемо що далі МВС більш активно включиться в розслідування проти НАЗК, і це буде така політична гра з використанням силових органів: МВС зі сторони Яценюка і НАЗК зі сторони Порошенка.

Читайте также: Золотарев о борьбе за НАПК: друзьям — все, врагам — закон

А як наші європейські партнери подивляться на цю ситуацію?

— У даному випадку вони можуть себе тішити виправданням того, що мовляв у нас все-таки йде якась антикорупційна боротьба, ну і сам антикорупційний орган, я думаю, не скасують за жодних умов. Питання в тому, що буде інша квота людей, і знову-таки, якісні зміни відбудуться лише за умов чесного конкурсу. Я зараз не бачу передумов, щоб він таким був.

Напомним, эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что для того, чтобы система е-декларирования полностью заработала, важна не только сама подача деклараций, но и их проверка.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире "ГС" заявил, что новая инициатива НАПК будет способствовать контролю финансирования партий из разных источников, а также введет более жесткий контроль за поступлением средств.