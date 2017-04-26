Суд отказался арестовать важного фигуранта "дела Мартыненко"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева отказался взять под стражу генерального директора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Желтые Воды, Днепропетровская область) Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн долларов при закупке урана для госпредприятия.

Согласно решению судьи Виктории Кицюк, Сорокина отпустили под домашний арест, передают "Украинские новости".

Судья сочла обоснованным подозрение, выдвинутое Сорокину, при этом она не усмотрела социальной опасности в нахождении его не в СИЗО.

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Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взятии под стражу подозреваемого и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. При этом суд отказался отдать подозреваемого на поруки депутатам Верховной Рады от "Народного фронта" Юрию Березе, Виталию Сташуку и Геннадию Кривошее.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко ("Народный фронт") по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов. Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" — Сергей Перелома.

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В субботу, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отпустил Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также первого заместителя главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.