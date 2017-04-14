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    Политика

    Порошенко подписал закон об отмене печатей в бизнесе

    (обновлено: )31410
    Законом, подписанным президентом Украины Петром Порошенко, устанавливается, что использование печати не является обязательным, а за вымогательство требования проставления печати полагается штраф.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (регистрационный номер 4194).

    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Facebook Петра Порошенко
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    Закон возвращен с подписью президента в пятницу, отмечается на сайте парламента.

    Закон исключает из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

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    Исключается необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления и устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличии оттиска печати на официальном документе.

    Согласно закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

    Копия документа, поданного субъектом хозяйствования в орган государственной власти или местного самоуправления, считается заверенной, если на такой копии проставлена подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физического лица-предпринимателя. Орган государственной власти или местного самоуправления не вправе требовать нотариального заверения подлинности копии документа, если такое требование не установлено законом.

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    Закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.

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