наверх
12.04.201718:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко назвал условия, на которых ЕС поможет восстановить Донбасс

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (77)

    (обновлено: )717013
    По словам президента, Украина рассчитывает в процессе возрождения Донбасса на мощную и сильную поддержку европейских партнеров: "Украина возрождается... находит возможности заботиться о восстановлении Донбасса".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз направит миллионы евро на восстановление инфраструктуры Донбасса при условии установления мира. 

    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

    Об этом он сообщил во время церемонии передачи автомобилей скорой помощи в Луганской области.

    "Украина возрождается… находит возможности заботиться о восстановлении Донбасса как неотъемлемой части единого украинского государства", — заявил он. 

    По его словам, Украина рассчитывает в процессе возрождения Донбасса на мощную и сильную поддержку европейских партнеров.

    "Четко договорено, что сотни миллионов евро будут направлены именно в фонд возрождения Донбасса, единственное, что нам для этого нужно – нужен мир", — заявил Порошенко.

    "Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе мосты в Донецкой, Луганской областях, в Лисичанске. Но, к сожалению, мы пока не можем дать гарантий нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс, потому что не все зависит от нас", — добавил глава государства.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США