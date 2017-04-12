Порошенко назвал условия, на которых ЕС поможет восстановить Донбасс

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз направит миллионы евро на восстановление инфраструктуры Донбасса при условии установления мира.

Об этом он сообщил во время церемонии передачи автомобилей скорой помощи в Луганской области.

"Украина возрождается… находит возможности заботиться о восстановлении Донбасса как неотъемлемой части единого украинского государства", — заявил он.

По его словам, Украина рассчитывает в процессе возрождения Донбасса на мощную и сильную поддержку европейских партнеров.

"Четко договорено, что сотни миллионов евро будут направлены именно в фонд возрождения Донбасса, единственное, что нам для этого нужно – нужен мир", — заявил Порошенко.

"Уже реализованы несколько проектов, отстраиваются мосты, в том числе мосты в Донецкой, Луганской областях, в Лисичанске. Но, к сожалению, мы пока не можем дать гарантий нашим европейским партнерам, что пришло время безопасно вкладывать средства в Донбасс, потому что не все зависит от нас", — добавил глава государства.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.