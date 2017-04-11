Громкие отставки. Порошенко постоянно играет в какие-то игры - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в понедельник сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

Президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление об отставке главы Национального банка Валерии Гонтаревой и даст оценку ее работе, до этого она будет исполнять обязанности главы ведомства, сообщила представитель главы государства в Верховной Раде, жена генпрокурора Ирина Луценко.

По мнению внефракционного нардепа Юрия Деревянко, нужно не только отправлять главу НБУ в отставку, но и привлекать ее к уголовной ответственности.

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"Правохранительные органы должны расследовать все те злоупотребления, которые Валерия Гонтарева допустила за время своей работы. Ее "заслуги" всем известны — от катастрофического падения гривны до всеми аферами, связанными с рефинансированием, продажей выведенных из рынка активов. Основной целью Гонтаревой было не укрепление банковской системы, а распределение активов, которые были в залоге всех этих банков. Это сотни миллиардов гривен, которые чудесным образом оказались в руках ближайшего окружения президента Петра Порошенко. Согласитесь, это сложно назвать совпадением", — отметил политик.

По мнению депутата, уход Валерии Гонтаревой никак не скажется на позициях президента, которые остаются достаточно крепкими.

"Уверен, что у Порошенко есть определенная скамейка запасных, и она достаточно велика. Ведь никто не знал Гонтареву до момента, когда ее не предложил президент. Мы прекрасно понимаем, что далеко не Гонтарева была основной движущей силой всех процессов, а воля Петра Алексеевича. Все эти комбинации были разработаны и согласованы с Банковой", — считает Деревянко.

Кроме того, депутат прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Валерия Гонтарева еще может остаться у руля НБУ.

"Президент постоянно играет в какую-то игру. Порой, эти игры чересчур примитивны. Например, в ситуации с блокадой на Донбассе, лесом-кругляком… Уважения простых людей ему это не придает. А то, что Порошенко и его партнеры стремительно обогащаются — это факт. Когда Петра Алексеевича выбирали президентом, то все думали, что он, как богатый человек, не будет воровать у страны. Но вышло совсем наоборот", — отметил он.

Также Деревянко прокомментировал уход с поста главы ФГИ Игоря Билоуса.

"Не думаю, что с уходом Билоуса ситуация ухудшится. Билоус, примерно как Гонтарева, зарекомендовал себя на посту главы Фискальной службы. Да и на должности председателя Фонда госимущества я не видел каких-то серьезных достижений, кроме подготовки к "дерибану" ключевых облэнерго и Одесский припортовый завод", — подытожил нардеп.