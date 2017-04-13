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    Рабочая поездка Порошенко в Луганскую область

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие и новые обстрелы (83)

    (обновлено: )8
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Президент Украины Петр Порошенко в районе разведения сил в Луганской области
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Министр обороны Степан Полторак и президент Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Танковые стрельбы во время рабочей поездки президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область.
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область. Выступление перед военнослужащими
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область
    Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
    Сайт президента Украины | Перейти в фотобанк
    Президент Украины Петр Порошенко в районе разведения сил в Луганской области
    Президент Украины Петр Порошенко в районе разведения сил в Луганской области
    Святослав Цеголко, twitter
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Twitter Петра Порошенко
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Сайт президента Украины

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    Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Луганскую область

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет делать все возможное, чтобы политико-дипломатическим путем вернуть мир в Донбасс.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ни нашим ни вашим

    "Единственное, что нам нужно – это мир. Я отмечаю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы в Донбасс пришел мир, чтобы исключительно политико-дипломатическим путем мы освободили землю… Подчеркиваю, я делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны, когда мы все вместе объединимся, чтобы установить мир, нас никто не остановит", — сказал Порошенко в среду в ходе визита в Луганскую область.

    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: убийственно изнурительное перемирие

    Он отметил, что рассчитывает на жителей Донбасса в этом вопросе.

    Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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