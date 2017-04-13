Рабочая поездка Порошенко в Луганскую область

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет делать все возможное, чтобы политико-дипломатическим путем вернуть мир в Донбасс.

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"Единственное, что нам нужно – это мир. Я отмечаю, что украинцы будут делать все возможное, чтобы в Донбасс пришел мир, чтобы исключительно политико-дипломатическим путем мы освободили землю… Подчеркиваю, я делал, делаю и буду делать все от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни не повторились ужасы войны, когда мы все вместе объединимся, чтобы установить мир, нас никто не остановит", — сказал Порошенко в среду в ходе визита в Луганскую область.

Он отметил, что рассчитывает на жителей Донбасса в этом вопросе.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.