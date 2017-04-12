Спецкор: Порошенко уволил главу НКРЭКУ, но он может остаться до 2018 года

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Волна увольнений высокопоставленных чиновников продолжается. Следующий на очереди – глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Он говорит, что вопрос о его увольнении уже решен.

Стоит отметить, что утром 12 апреля, депутаты проголосовали за то, чтобы Дмитрий Вовк отчитался о проделанной работе.

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О чем еще говорил Дмитрий Вовк в своем парламентском докладе, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы Александр Ивасивка.

(публикуется на языке оригинала)

"Я б сказав, що абсолютною несподіванкою стала заява Дмитра Вовка про відставку, хоча відразу після того пішли спроби деяких нардепів роз’яснити, про що мова.

Власне кажучи, відповідаючи на запитання нардепів, чи готовий він написати заяву про відставку та покинути свою посаду, Дмитро Вовк заявив, що не є жодною таємницею інформація про те, що вже підписане, мовляв, розпорядження президента України, згідно з яким уже з листопада Дмитро Вовк разом з усіма керівниками НКРЕКП буде звільнений із посади.

Потім, уже в процесі обговорення виступу і цієї заяви Дмитра Вовка, представники, здається, Радикальної партії Олега Ляшка пояснили, що дана норма міститься у законі про НКРЕКП і дозволяє насправді піти Дмитру Вовку у відставку в листопаді, але не 2017, а аж 2018 року.

Слід сказати, що перші 20 хвилин своєї доповіді Дмитро Вовк говорив про будь-що, але не про головне, не про це рішення, яке стало тригером і маркером навколо комісії, рішення щодо введення абонплати. Власне кажучи, не було під час виступу керівника НКРЕКП ані голови ВР Андрія Парубія, ані першого заступника голови ВР Ірини Геращенко. Лише на 22 хвилині свого виступу Дмитро Вовк розпочав врешті-решт говорити про цю абонплату.

Тоді ж і заступник голови ВР Оксана Сироїд, яка вела засідання, почала давати додатковий час Дмитру Вовку для виступу. Тоді сесійна зала, нардепи почали вимагати від головуючої на сесії Оксани Сироїд, аби вона зупинила виступ Дмитра Вовка і перейшли до запитань.

Втім, є також проект закону №6073, як заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, який передбачає повну заміну керівного складу НКРЕКП. Бурбак також запропонував, аби парламент наступного тижня спробував розглянути, прийняти цей закон, і таким чином замінивши повний склад, зробив із НКРЕКП незалежного регулятора.

Слід сказати, що в обговоренні виступу Дмитра Вовка нардепи були кардинальні. І більшість парламентських фракцій пропонували, аби керівник НКРЕКП написав заяву і звільнився. Втім, чи буде звільнення, очевидно, ми дізнаємось найближчим часом.

Сам Дмитро Вовк заявив, до речі, що рішення про введення абонплати передбачало надання більш ніж мільйону громадян України – споживачам газу лічильників, і також у черговий раз заявив про те, що дане рішення НКРЕКП привело б до повної прозорості в обрахуванні тарифу сплати за газ і тарифу за транспортування газу", — повідомив Олександр Івасівка.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что было бы логичнее не откладывать введение новой схемы оплаты за газ, а откорректировать соответствующее постановление так, чтобы оно отвечало интересам и потребителей.

Напомним, эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" подчеркнул, что введение абонентской платы за газ способствует урегулированию рыночной цены газа и в итоге — ее уменьшению.