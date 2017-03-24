наверх
24.03.201704:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.18+ 0.09
  • USD27.06+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада отменила обязательное использование печатей

    (обновлено: )18
    Согласно принятому парламентом закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада на пленарном заседании в четверг во втором чтении приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями (ФЛП).

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Киеве - хорошая погода, потому Верховная Рада... пустая - спецкор

    За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 226 народных депутатов, сообщает Лига.net.

    Законопроектом предлагалось исключить из законодательства требования об обязательном использовании печатей, независимо от их наличия у субъектов хозяйствования, а также возможность признания документа недействительным в связи с отсутствием оттиска печати.

    Читайте также: Массовое закрытие ФЛП подтверждает разочарования бизнеса — Доротич

    Исключается необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления и устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличии оттиска печати на официальном документе.

    Согласно закону, субъект хозяйствования имеет право использовать в своей деятельности печать, но ее использование не является обязательным. Наличие или отсутствие оттиска печати предприятия на документе не создает юридических последствий.

    Копия документа, поданного субъектом хозяйствования в орган государственной власти или местного самоуправления, считается заверенной, если на такой копии проставлена подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физического лица-предпринимателя. Орган государственной власти или местного самоуправления не вправе требовать нотариального заверения подлинности копии документа, если такое требование не установлено законом.

    Читайте также: Кому выгодно убийство Вороненкова? Пикировка Киева и Москвы

    Закон также устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Полиция в Балаклее. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Владимир Джабаров. Архивное фото
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ