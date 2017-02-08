Госбюджет ничего не потерял из-за массового закрытия ФЛП - Рева

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имело негативного влияния на бюджет.

"В действительности закрываются те ФЛП, которые не вели хозяйственную деятельность и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос (ЕСВ), чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 тысяч отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили", — сказал Рева в эфире "Радио Свобода".

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысяч, за это же время открылись 28 тысяч лиц-предпринимателей.

"Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступило почти 1 млрд грн дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы Пенсионного фонда", — добавил Рева.

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Ранее глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова сообщила, что за последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей, а всего — порядка 2 миллионов.