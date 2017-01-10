Охрименко: заставлять ФЛП платить налог без дохода - издевательство

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Парламентарии предлагают установить трехмесячный переходный период для прекращения деятельности предпринимателей-физлиц. При этом они предлагают предоставить право не платить единый социальный взнос во время переходного периода. Инициаторы данного законопроекта — народные депутаты от Радикальной партии Олег Ляшко и Виктор Галасюк.

Дело в том, что сейчас, согласно нововведениям, предприниматели, которые даже не получают доходы, все равно обязаны платить единый социальный взнос, минимальный размер которого с 1 января 2017 года составляет 704 гривны.

Инициативу Радикальной партии в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

(текст публикуется на языке оригинала) trust.ua Эксперт о новых налогах, коррупции в ГФС, финполиции и закрытии ФЛП

Чи є необхідність у такій ініціативі представників Радикальної партії?

— З моєї точки зору, дійсно треба перехідний період, тому що ми бачимо, що дуже багато приватних підприємців хочуть, щоб не платити податків, закритися. І щоб не створювати неймовірні черги, скандали, проблеми… взагалі, якщо вже вводити такі нові податки, то по нашому українському закону, треба дати півроку. Зміна в податковому законодавстві вимагає перехідний період, як правило, півроку.

Наразі ті підприємці-фізичні особи, які припиняють діяльність, змушені платити єдиний соціальний внесок. Наскільки це доцільно?

— Якраз це і виникає конфліктна ситуація, що деякі люди не задоволені, мовляв, я нічого не заробив, але повинен віддати, бо якщо не заплатити, то будуть проблеми.

Тобто ініціатива РПЛ має стосуватися як мінімум тих ФОПів, які припиняють свою діяльність?

— Однозначно. Я так розумію, що буде другий курйоз, тому що зараз я випадково читав двох таких дуже незалежних експертів, які почали якось так смішно говорити, що ті, хто припиняють підприємницьку діяльність — це зрадники інтересів України, що це якась… провокація зі сторони злочинців і так далі. Що от такі ліниві наші приватні підприємці, замість того щоб засучити рукави і кинутися платити податки, навпаки, хочуть знятися з обліку і не заплатити податки. Абсурд! Я розумію, що лякає владу. Вони бояться, що за результатами року ми побачимо, що приватні підприємці… офіційно було майже два мільйони, зараз вже 1,8 мільйона, вони бояться, що за результатами року може виявитися менше одного мільйона, або ще менше. Крім того, ви ж не забувайте, що в бюджеті закладено збільшення надходження грошей за рахунок якраз цього ЄСВ.

Є частина дійсно незрозумілих ФОПів, таким чином від закриття деякої частини бізнес очиститься. А от як багато бюджет втратить від закриття цих підприємців?

— Давайте розмежуємо. Ті, хто займаються "мийкою" грошей, ті просто піднімуть тариф, це не проблема. А дійсно ті, які… була така ситуація, ви ж пам'ятаєте, що у нас і десять, і 15 років, була постійно оця мода — приватні підприємці. Крім того, у нас безробіття в Україні було доволі таке велике і дуже часто люди займалися бізнесом. Деяка частина українців не розуміє, що такі люди дійсно реєструвалися приватним підприємством. Реєструвалися, роботи нема, доходу нема, але воно якби тягнулося. Тепер дійсно, коли треба платити податок, навіть якщо немає доходу, звичайно, що їм краще закритися. Бо все ж таки це складна ситуація — платити податок, коли ти не маєш доходів, це, знаєте, трошки на знущання схоже.

Чи буде прийнята парламентом ця ініціатива депутатів Радикальної партії?

— Є ризик, що не буде, тому що це РПЛ. У нас політики, якщо якась ініціатива уряду, приймають будь-яке рішення, навіть якщо воно порушує Конституцію раз десять. А якщо це ініціатива не провладних структур, одразу починають згадувати, що це все неправильно. Є такий ризик, що вони умисно не проголосують, тому що це РПЛ, щоб показати, що ми боремося з опозицією.

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Напомним, эксперт в сфере бизнеса Вячеслав Кредисов в эфире "ГС" спрогнозировал, как малый бизнес переживет повышение налогов, а также заявил, что предпринимательством в Украине могут заниматься лишь оптимисты.