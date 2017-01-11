Розенко: около 800 тыс "спящих" ФЛП зарегистрированы в Украине

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Украине по последним данным зарегистрированы около 800 тыс физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не осуществляют предпринимательской деятельности, заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет.

"По информации министерства социальной политики, вчера министр об этом говорил, по их оценке в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс.", — сообщил Розенко.

Вице-премьер отметил, что закрытие ФЛП будет продолжаться в Украине еще около двух месяцев.

Ранее глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова сообщила, что за последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей, а всего — порядка 2 миллионов.