Порошенко обсудил Донбасс с главами МИД Словакии, Чехии и Венгрии

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с главами МИД Словакии, Чехии и Венгрии, обсудив развитие событий в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, Порошенко обсудил с главами МИД Словакии Мирославом Лайчаком, Чехии Любомиром Заоралеком и Венгрии Петером Сийярто "ход имплементации минских договоренностей и развитие событий в Донбассе".

Как отмечается в сообщении, министры иностранных дел выразили поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Они приветствовали одобрение Европарламентом резолюции об отмене визового режима для украинцев, добавили в ведомстве.

Отдельное внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках НАТО и регионального сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), председательство в которой 1 июля принимает на себя Венгрия, добавили в пресс-службе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин проинформировал коллег из Словакии, Венгрии и Чехии о состоянии реализации минских договоренностей и ситуации в Донбассе.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также — В тупике. Донбасс: обстрелы, блокада, убытки

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.