Команда Порошенко: что от нее осталось и какие перспективы?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Команда приближенных к президенту Порошенко кадров во власти продолжает уменьшаться. 23 марта с поста председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" ушел Игорь Грынив, которого называли одним из главных политтехнологов главы государства. Как сообщил источник РИА Новости Украина, причиной стали личные разногласия Грынива с Порошенко.

А 10 апреля в отставку подали сразу два чиновника высшего уровня: глава Нацбанка Валерия Гонтарева и глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус.

По мнению ряда политологов, отставка руководителя НБУ – удар по президенту Порошенко, поскольку Гонтареву считают "своим человеком" для главы государства.

Кто еще остается в "команде Порошенко"? И на кого президент сможет опереться?

"Вот эта кадровая интрига еще очень далека от завершения. Пока говорить о том, с кем останется президент – преждевременно. Шокин, человек, который верен президенту и которому президент доверял, он вчера не явился в административный суд. Очевидно, в данный момент идут торги, результат которых еще не очевиден и ситуация может повернуться по-разному", – рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

При этом в случае с отставкой Гонтаревой президент может извлечь для себя ощутимые выгоды, подчеркивает эксперт: например, если руководить Нацбанком будет испольняющий обязанности, "который будет даже куда менее самостоятелен в принятии решений, чем Гонтарева".

"То есть президенту есть, кого ставить. Неизменным останется принцип – персонального кадрового комфорта президента", – уверен политолог.

Говоря о конкретных персоналиях в окружении Порошенко, Золотарев отдельно отметил премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Его одни безосновательно уж слишком приближали к президенту, другие – слишком дистанцировали. Степень его близости к президенту была очень преувеличена. И сейчас у президента есть веский повод быть недовольным Гройсманом", – считает эксперт.

По его словам, сейчас не понятно, закончится ли дело тем, что Кабинет министров прошерстят, сменив ряд министров, либо пойдут на "нечто большее".

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