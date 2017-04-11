Философические дебри Петра Порошенко

Василий Стоякин, обозреватель дебрей

Такая же история случилась с речью президента на десятом Киевском форуме по безопасности "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для мира, который изменяется".

Уж не знаю, сам ли он захотел пофилософствовать или спичрайтеры постарались, но картина получилась довольно странной.

Универсализм и провинциализм

Посвящено выступление Порошенко, естественно, "российской агрессии". По его мнению, "кризис в Европе является борьбой двух противоположных идей Европы: свободы и тирании".

Собственно, идеологической базой для выступления является статья американского пропагандиста Тимоти Снайдера, в котором он пишет о противостоянии "российского провинциализма" и "украинского универсализма".

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Универсализм, по его мнению, состоит в следовании универсальным ценностям свободы, человеческого достоинства и верховенства права, а провициализм – в империализме.

Вообще, выбирать себе кумиров из числа историков и философов – дело каждого. Можно и Тимоти Снайдера – одного из "ученых", трудящихся на ниве приравнивания преступлений сталинизма и гитлеризма.

Однако к терминологии, все же, надо относиться осторожнее.

Если исходить из логики английского историософа Арнольда Тойнби, который и ввел этот термин, то "универсальное государство" – самодостаточный субъект международных отношений, если хотите – империя (хотя это и не обязательно). В общем, то государство, которое существовала бы примерно в одинаковом виде, если бы вокруг других государств и не было. Этот термин, естественным образом исходит из концепции мультикультурного, мультицивилизационного мира, характерной для британского гуманиста.

Кстати, в понимании Тойнби в современном мире есть одно универсальное государство (США), ряд государств, которые претендуют на универсальность (в том числе и Россия), а также страны глубоко провинциальные, смирившиеся со своей участью специализированной колонии одного из универсальных государств (это, в частности, Украина).

Логика Снайдера – расистская, евро- (вернее – атланто-) центричная. По его мнению, есть только один источник "подлинной цивилизованности" и следование в фарватере этого источника является проявлением "универсализма". Все остальное – провинциализм.

Может я, конечно, к Снайдеру и жесток, но иначе у него ничего не получается. Универсальные ценности потому и универсальны, что присутствуют в любой культуре. Против свободы никто не возражает, но все понимают ее по-разному. А вот в концепции Снайдера самой этой свободы разного понимания нет. В отличие от концепции Тойнби.

Массаракш

Президент обращается к книге братьев Стругацких "Обитаемый остров" и пытается доказать, что Россия строит этот самый "массаракш" ("мир наоборот" – популярное полуприличное ругательство). "Мир, в котором правят "олигархические Неизвестные отцы". Их единственный интерес – сохранить власть".

Ссылаться на литературные произведения как источник мудрости – вообще дурной вкус. Хорошая литература никогда не бывает однозначной.

Сами Стругацкие, наверняка, с трактовкой Порошенко согласились бы (во всяком случае, за покойного Бориса Натановича, связанного родством с Егором Гайдаром, можно ручаться). Однако, если уж пытаться искать аналогии серьезнее, то мир "Обитаемого острова" в наибольшей степени соответствует всему современному миропорядку.

Тут и "Неизвестные отцы" — анонимная диктатура транснационального капитала. Причем самое жуткое, что "неизвестные отцы" не только неизвестны – их вообще нет! Диктатура, подминающая под себя страны, есть, а диктатора – нет. Хотя есть инструменты осуществления этой диктатуры – Госдеп с Викторией Нуланд (или без нее). И, вот, сам Петр Алексеевич Порошенко.

Есть и пресловутые "башни-излучатели" – глобальная система пропаганды "универсальных ценностей" в понимании Вашингтона и Лондона (собственно – того самого транснационального капитала).

И постоянная потребность в войне. Причем, поскольку реального противника у транснационального капитала нет (все страны, так или иначе, встроены в глобальную экономику), то его приходится придумывать.

Впрочем, сводить книгу к политическому памфлету на какое-то определенное государственное устройство было неправильно. Трактовки могут быть самые разнообразные.

О российской агрессии

"Украина, которая демонстрирует прогресс на пути реформ и демократии, является экзистенциальной угрозой для Москвы". А, тем временем, "Кремль готовится до президентских выборов в 2018 году" (вопрос о том, зачем тоталитарному Мордору нужны выборы, мы отклоняем как необдуманный – нужны и все тут).

Честно говоря, насколько я вижу, Украина, которая демонстрирует устойчивый прогресс в регрессе, никакой угрозой для России не является. Напротив. Украинский "прогресс" не без успеха используется российской элитой для обоснования необходимости нынешнего курса и социальной структуры общества. Другое дело, что украинская тематика теряет эффективность.

Дальше идет перечень агрессивных действий России.

"Россия продолжает придерживаться абсолютно неконструктивной позиции", но, при этом, официальные представители не только Германии и Франции, но уже и США требуют занятия конструктивной позиции от Киева".

Правда, думаю, тут никаких особых противоречий между Киевом и его западными партнерами нет – требовать-то они требуют, но никаких мир не предпринимают. Возможно, впрочем, что просто боятся сломать хрупкую конструкцию украинской власти.

В Крыму и Донбассе РФ поднимает ставки "до создания квазигосударств".

В Крыму ничего не изменилось, а в Донбассе "квазигосударства" созданы еще в 2014 году. Неужели президенту не докладывали? Или он имеет в виду последствия блокады Донбасса?

Кстати, о блокаде – Порошенко специально подчеркнул, что "современная Украина полагается на свое гражданское общество". Вот, пожалуйста – "гражданское общество" устроило блокаду. Украинское государство, не беря примера с России, никаких мер не предприняло. В результате имеет дестабилизацию ситуации и выдвигает претензии к Москве. Но, помилуйте! Это же ваше гражданское общество, на которого Украина полагается! В случае с Крымом – тоже полагались и тоже понесли финансовые потери.

"Москва грубо попыталась столкнуть Польшу с Украиной". Да-да, это Москва заставляла Украины героизировать Бандеру, Шухевича и "героев" "Волынской резни". Это за счет российского госбюджета кормится Институт национального склероза и персонально Вятрович…

С другой стороны, не говорить же правду и не объяснять, что Украину и Польшу столкнули, на самом деле, люди вроде Тимоти Снайдера, навязывавшие обеим странам националистическую идеологию и одинаковые методы декоммунизации?

О стратегии отражения агрессии

Все то же – Украина на переднем край борьбы, поэтому надо:

а) сохранить санкции;

б) дать джавелиний;

в) нам мало денег и безвиза – дайте еще "план Маршалла".

В общем, начав с идеологических основ миропорядка, Порошенко закончил обычным "дайте денег". Вероятно, счел, что на фоне философских рассуждений просьбу быстрее "проглотят".

Не проглотят. На Западе отлично умеют считать деньги – именно поэтому там так добивались отставки Гонтаревой (по их мнению, она деньги считала неправильно, что бы под этим ни имелось в виду).

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