Шокин не явился на суд по своему иску к Порошенко

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Высший административный суд Украины перенес на 20 апреля судебное заседание по рассмотрению иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина к президенту Петру Порошенко и Верховной Раде о признании его увольнения незаконным и восстановлении в должности, передает корреспондент РИА Новости.

В конце марта стало известно, что Шокин пытается через суд восстановиться в должности, соответствующий иск он подал в Высший административный суд. Шокин заявил, его уволили с нарушением процедуры. В частности, во время решения в парламенте вопроса о его отставке депутаты якобы голосовали друг за друга.

На судебное заседание в понедельник не явился ни Шокин, ни его представитель, поэтому суд счел необходимым перенести судебное заседание на 20 апреля на 15.00.

Верховная Рада 29 марта 2016 года дала согласие на увольнение президентом Шокина с должности генерального прокурора. Президент Украины Петр Порошенко 3 апреля 2016 года подписал указ об увольнении Шокина с должности генерального прокурора.

Общественность и политики винили Шокина в том, что при нем разваливались дела против экс-чиновников времени президентства Виктора Януковича. После этого президент назначил генеральным прокурором экс-главу МВД Юрия Луценко, который до этого занимал пост главы фракции президентской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) в Верховной Раде.