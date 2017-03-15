Аброськин: мы не можем открыть дело против Парасюка

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Уголовное производство открыто только по факту блокировки автоколонны в Славянске, а не в отношении внефракционного народного депутата Владимира Парасюка, который угрожал сотрудникам полиции, сообщает LIGA.net со ссылкой на замглавы МВД Украины, начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

Во вторник, 14 марта, полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал народный депутат Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса) по факту инцидента. Мы не можем открыть дело против Парасюка, поскольку он является народным депутатом Украины. Идут следственные действия", — сказал Аброськин.

По его словам, все повестки, которые были вручены тем, кто унижал и оскорблял полицейских, участники инцидента порвали.

"Парасюк также препятствовал полицейским и рвал повестки", — добавил замглавы МВД.