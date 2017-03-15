Угрожали вырезать семьи: показания полицейских о конфликте с Парасюком

Аброськин подчеркнул, что участники конфликта оскорбляли и унижали правоохранителей, называли "донецкими сепаратистами", а также "угрожали вырезать семьи сотрудников полиции".

"Я не позволю унижать полицейских Донетчины, которые уже третий год на войне, которые под обстрелами помогают людям в прифронтовых городах, многие из которых лишились семей и домов, покинув оккупированную территорию, но остались верными присяге, данной гражданам Украины. Мы и дальше будем нести службу на блокпостах, потому что именно здесь мы изымаем большое количество незаконного оружия", – заявил он.

Замглавы Нацполиции отметил, что в связи с нападением на полицейских под руководством народного депутата следственное управление полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

​Накануне полиция Донецкой области заявила, что на блокпосту возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Активное участие в конфликте принимал Владимир Парасюк. По данным полиции, в результате потасовки пострадали семь правоохранителей.

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Нардеп обнародовал видео столкновений между сторонниками торговой блокады в Донбассе и вооруженными спецназовцами. Он сообщил, что начальник ГУ НП в регионе Вячеслав Аброськин выложил "смонтированное видео". По его словам, "в отличие от "раненых" полицейских со стороны участников блокады так никто и не доехал до больницы".

Позже, как сообщили в областной полиции, правоохранители вблизи Краматорска предупредительными выстрелами из автоматического оружия в воздух задержали колонну автомобилей с гражданами, которые до этого прорвались через блокпост близ Славянска.

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