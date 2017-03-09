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    Следователи ГПУ не смогут допросить Януковича на территории России

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    Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко отметил, что экс-президент Виктор Янукович - подозреваемый, а потому "в соответствии с определением следственного судьи должен быть задержан и доставлен в суд".
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Украинская сторона не будет участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ, заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

    Ранее Генеральная прокуратура РФ в ответ на запрос Генпрокуратуры Украины подтвердила готовность организовать допрос экс-президента Украины Януковича на территории РФ в присутствии украинских следователей.

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    "Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины не будет", — сказал Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".

    Прокурор отметил также, что Янукович скрывается от органов досудебного следствия и суда за пределами территории Украины, на территории РФ.

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    "Он подозреваемый, и в соответствии с определением следственного судьи должен быть задержан и доставлен в суд", — подчеркнул он.

    Кравченко также считает, что Российская Федерация должна не заявлять, что готова допросить подозреваемого Януковича, а "должна была сделать это четыре месяца назад". "Поэтому если Российская Федерация готова, то пусть выполняет запрос", — сказал прокурор.

    Он пояснил, что на территории РФ он или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имеют права допрашивать беглого экс-президента.

    "Это могут делать только правоохранительные органы РФ, а мы можем только присутствовать во время допроса. Но вы же понимаете, что украинский прокурор или следователь должен будет задержать подозреваемого Януковича и доставить его в суд?" — резюмировал Кравченко.

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по делу о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

    Защита Януковича заявила, что он не может приехать в Украину из-за "угрозы его жизни". 

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