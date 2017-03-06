Затягивание дела Януковича: все идет к выводу средств из-под следствия - Якубин

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева снял арест с 312,5 миллиона гривен, которые поступили в Международный инвестиционный банк из Всеукраинского банка развития. Эти средства связывают с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром. В Генпрокуратуре считают его фактическим владельцем указанных средств.

Что будет с этими средствами в дальнейшем, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Алексей Якубин.

"Ключевой вопрос, каким образом будут в дальнейшем действовать государственные органы, которые расследуют эти вещи. Собственно, мы знаем, что в Европе еще на год продлены персональные санкции, которые были введены против Виктора Януковича и против Александра Януковича, то есть непосредственно против его семьи. Но опять же, мы видим, что проблема заключается в том, что в ключевых делах, то есть у нас очень много громко говорилось о коррупции, но как раз в контексте расследования, юридического доказательства этих вещей, здесь ключевые проблемы. Я думаю, что вот эта ситуация сейчас с этими деньгами, она в очередной раз свидетельствует о том, что чем дольше эта ситуация будет продолжаться, с затягиванием расследования, отсутствия прогресса, я думаю, ситуация тогда может просто превратиться в типичную ситуацию, когда различные ресурсы, активы, которые связывают с семьей Януковича, под разными юридическими основаниями смогут быть выведены из-под расследования", — считает эксперт.

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Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.