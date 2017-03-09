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    Золотые батон, раковина, унитаз... вернулись, соцсети обсудили

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    Легендарный золотой батон, не менее известный золотой унитаз… Блестящая история отечественной элиты на этом не закончилась – у директора госпредприятия при обыске нашлась еще и золотая раковина! Как отреагировали на такую находку украинцы в соцсетях?
    Раковина из золота
    Facebook Ларисы Сарган

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Золотая лихорадка среди украинских чиновников получила долгожданное продолжение. Во время обыска у директора ГП "Электровозостроение" Александра Зельдина отыскался покрытый золотом рукомойник. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, опубликовавший на своей страничке в Facebook и фотографию самого золотого умывальника.

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    По словам генпрокурора, обыски у чиновника проводились в рамках расследования обстоятельств выведения 3 миллионов гривен за ремонт двигателей электровозов на счета ООО "Бумажная фабрика".

    В украинском сегменте соцсетей столь блестящая находка вызвала немалый ажиотаж и многочисленные комментарии: "Вот подлинная страсть наших нуворишей! Золотой батон сменился золотой раковиной". Некоторые соотечественники предположили, что умывальник подбросили при обыске…. "Ну так госпредприятие же — бери себе сколько хочешь денег — главное во время заноси куда надо", — есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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