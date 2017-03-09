Золотые батон, раковина, унитаз... вернулись, соцсети обсудили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Золотая лихорадка среди украинских чиновников получила долгожданное продолжение. Во время обыска у директора ГП "Электровозостроение" Александра Зельдина отыскался покрытый золотом рукомойник. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, опубликовавший на своей страничке в Facebook и фотографию самого золотого умывальника.

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По словам генпрокурора, обыски у чиновника проводились в рамках расследования обстоятельств выведения 3 миллионов гривен за ремонт двигателей электровозов на счета ООО "Бумажная фабрика".

В украинском сегменте соцсетей столь блестящая находка вызвала немалый ажиотаж и многочисленные комментарии: "Вот подлинная страсть наших нуворишей! Золотой батон сменился золотой раковиной". Некоторые соотечественники предположили, что умывальник подбросили при обыске…. "Ну так госпредприятие же — бери себе сколько хочешь денег — главное во время заноси куда надо", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook