Янукович не может приехать на допрос в Украину из-за угрозы жизни - защита

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович не может приехать в страну на допрос, сообщила в понедельник пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

"В настоящее время Виктор Янукович из-за угрозы его безопасности и жизни не имеет возможности прибыть в Генеральную прокуратуру, но готов для проведения необходимых следственных и процессуальных действий на территории Российской Федерации. Соответствующее заявление Виктора Януковича о необходимости учесть его показания для проведения всестороннего и беспристрастного расследования по делу о государственной измене будет подано его адвокатом в Генеральную прокуратуру", — говорится в заявлении.

В своем обращении Янукович изложил причины, по которым вынужден был уехать из Украины и продолжает временное пребывание на территории Российской Федерации, а также доказательства того, что "опасность его жизни продолжает существовать", а правоохранительные органы "уклоняются от расследования покушений на его жизнь".

"Он в очередной раз выразил желание сотрудничать со следствием и сообщить о всех действительных обстоятельствах дела для проведения всестороннего и беспристрастного расследования и подчеркнул, что сейчас нет никаких препятствий для проведения необходимых следственных и процессуальных действий на территории Российской Федерации", — добавили адвокаты.

Ранее Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос 27 и 30 января по делу о государственной измене.