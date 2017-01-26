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    Луценко: около 20 экс-чиновников Януковича заключили сделки со следствием

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    Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Около 20 человек из числа экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича признали свою вину и заключили сделки со следствием. Об этом во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    "По новому законодательству человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть, не убийство, не изнасилование, разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 сделок, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", — отметил он.

    По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл.

    Также Луценко подчеркнул, что подозреваемые уже дали показания на свое высшее руководство.

    "Процессы будут не быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", — сказал он.

    При этом Луценко добавил, что последним свидетелем в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины стал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело Виктора Януковича будет передано в суд.

    В свою очередь Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу экс-президента по подозрению в государственной измене.

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