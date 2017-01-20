Суд разрешил ГПУ провести заочное следствие по делу Януковича

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что в феврале Генпрокуратура начнет судебный процесс, где на основании "неопровержимых доказательств" будет просить о наказании для Януковича.

Правоохранительные органы Украины намерены привлечь к ответственности беглого экс-президента Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних властей расследуются уголовные производства, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением.

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Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.