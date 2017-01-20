наверх
21.01.201700:17
Курсы валют НБУ
  • EUR29.28- 0.04
  • USD27.44- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суд разрешил ГПУ провести заочное следствие по делу Януковича

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (455)

    (обновлено: )4810
    Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, в феврале ГПУ начнет судебный процесс, где на основании "неопровержимых доказательств" будет просить о наказании для Януковича.
    Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить заочное следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене, сообщила в пятницу пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer
    Янукович: Генпрокуратура Украины признает, что 1 марта 2014 года я был президентом

    "Печерский суд дал разрешение на заочное досудебное следствие по делу о государственной измене беглого Януковича", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Новый удар по Супрун. На этот раз — от соратников по Евромайдану

    Она отметила, что в феврале Генпрокуратура начнет судебный процесс, где на основании "неопровержимых доказательств" будет просить о наказании для Януковича.

    Правоохранительные органы Украины намерены привлечь к ответственности беглого экс-президента Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних властей расследуются уголовные производства, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. 

    Читайте также — Долг перед РФ: высокий суд Лондона выслушал доводы защиты Украины

    Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дональд Трамп на инаугурации
    Вашингтон. Инаугурация Трампа
    Рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Швейцарию
    Давос-2017 и новый мировой порядок
    Газокомпрессорная станция
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Аэропорт "Борисполь"
    Экономика Украины. Падение гривны