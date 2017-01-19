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    Интерпол готовится повторно объявить Януковича в розыск - Неволя

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (451)

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    Комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича в связи с активной позицией его адвокатов по этому вопросу, сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя.
    Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января. Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передают "Українські новини".

    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer
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    "Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 — 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", — сказал он.

    По его словам, комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича в связи с активной позицией его адвокатов по этому вопросу.

    Напомним, в 2015 году Интерпол удалил данные о международном розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича со своего сайта.

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