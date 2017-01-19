Интерпол готовится повторно объявить Януковича в розыск - Неволя

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Интерпол намерен рассмотреть вопрос возобновления международного розыска бывшего президента Виктора Януковича 26-29 января. Об этом в ходе конференции сообщил начальник Укрбюро Василий Неволя, передают "Українські новини".

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (по розыску Януковича). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 — 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", — сказал он.

По его словам, комиссия Интерпола длительное время изучает вопрос возобновления международного розыска Януковича в связи с активной позицией его адвокатов по этому вопросу.

Напомним, в 2015 году Интерпол удалил данные о международном розыске бывшего президента Украины Виктора Януковича со своего сайта.