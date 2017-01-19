Янукович: Генпрокуратура Украины признает, что 1 марта 2014 года я был президентом

РИА Новости Украина

В пятницу, 20 января, в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по делу о государственной измене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича.

Накануне этого события Виктор Янукович ответил на вопросы обозревателя РИА Новости Захара Виноградова.

Виктор Федорович, представители Генеральной прокуратуры Украины обвиняют Вас в государственной измене. Более того, они уже заявили, что до конца января передадут обвинительный акт по соответствующему уголовному делу в суд, а к марту-апрелю ожидают приговор суда. Расскажите нам детали этого нового дела… Виктор Скаршевский/Facebook Слова ничего не стоят. Эксперт о блокировании средств Януковича

— Мои адвокаты на днях уведомили меня, что в пятницу, 20 января, планируется заседание Печерского суда в Киеве, на котором суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры, чтобы дальше двигаться по этому делу заочно, без моего присутствия. Хочу подчеркнуть, что у меня до сих пор нет никакой информации от украинской прокуратуры относительно преступлений, в которых меня обвиняют и сути обвинения.

Очевидно, руководство ГПУ хочет "по-тихому" получить судебное решение по состряпанному наспех делу и ни о каком объективном расследовании речи не идет. Более того, власть прямо указала сроки расследования и вынесения приговора, фактически тем самым взяв в заложники судей и рядовых сотрудников прокуратуры, принуждая их фальсифицировать это дело.

Хочу подчеркнуть, — они не дали мне никакой информации об этом деле, не вручили мне никакого подозрения! Они отказываются допросить меня, хотя я неоднократно заявлял, что готов рассказать о всех обстоятельствах тех трагических дней февраля-марта 2014 года, сообщил им место своего проживания и настойчиво приглашал их приехать ко мне в Ростов! Это требование украинских законов, Конституции и я их соблюдаю, чего не скажешь о руководстве Генеральной прокуратуры.

Уверен, у них есть ко мне вопросы по этому делу. Но и мне есть что у них спросить. Если ГПУ признает, что 1 марта 2014 года я был Президентом, то кем был Турчинов, который с 22 февраля называл себя "исполняющим обязанности Президента"? Если ГПУ утверждает, что я бездействовал, не смотря на внешние угрозы для Украины, то почему об этом, мне, как Президенту, не докладывал Анатолий Матиос, который занимал высокий пост в моей Администрации, а сейчас является военным прокурором страны?

В украинских СМИ полно заявлений генерального прокурора Юрия Луценко, который ключевым доказательством вашей вины называет письмо Президенту РФ с просьбой ввести в Украину войска. Что это за письмо?

— Это письмо находится в открытом доступе на странице ООН уже почти три года, а Генеральная прокуратура решила сделать из него сенсацию лишь сейчас. И я знаю почему. Близится годовщина трагических событий на Майдане февраля 14-года.

Меня обвинили во всех смертных грехах прямо в день трагедии. Но вот, прошло три года, а ГПУ не представило обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей. Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября, ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц.

Но почему вы не передадите эти доказательства украинскому следствию?

— Обо всех событиях, непосредственным свидетелем которых я был, я рассказал на видеодопросе 28 ноября. Здесь же речь идет о новых доказательствах. Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели переживают о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас руководят непосредственные организаторы убийств на Майдане.

Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос "кто расстреливал людей?", я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии. Что, кстати, и предусматривалось Соглашением об урегулировании кризиса от 21 февраля 2014 года.

RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Невыгодная правда, правда? Расстрел Майдана: выводы Качановского и показания Януковича

— Да, конечно готов. Однако в ГПУ категорически отказываются от этого! Боятся услышать правду. Вспомните недавний допрос меня как свидетеля в Ростовском суде. Его же всячески пытались сорвать. Нынешняя власть не заинтересована в установлении истины.

И самое главное, необходимо дать ответы на вопросы, кто развязал войну на Донбассе? Кто направлял карательные батальоны? Кто будет нести ответственность за тысячи жертв и невинно пролитую кровь?

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