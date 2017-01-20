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    Лавринович о "деле Януковича": можно говорить о госперевороте

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (452)

    (обновлено: )8121
    По словам бывшего министра юстиции, "если прокуроры будут утверждать, что для них Янукович был президентом, тогда они целенаправленно работают на то, чтобы доказать, что в Украине состоялся госпереворот".
    Александр Лавринович
    УНИАН

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Если Генеральная прокуратура считает, что Виктор Янукович был президентом во время заявления к Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину, то в таком случае можно говорить о перевороте, заявил экс-министр юстиции Александр Лавринович.

    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer
    Янукович: Генпрокуратура Украины признает, что 1 марта 2014 года я был президентом

    "Если талантливые прокуроры будут утверждать, что для них Янукович был президентом, тогда они целенаправленно работают на то, чтобы доказать, что в Украине состоялся госпереворот. Это же абсолютно связанные вещи. То есть, оказывается, что он не бежал из страны добровольно, что он был президентом, временно отсутствовал. Ну надо что-то думать перед тем, как такие заявления делать", — заявил Лавринович в эфире телеканала "Украина". 

    Ранее Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к президенту России Путину ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

    В ГПУ заявили, что признание изменой просьбы Януковича ввести в Украину российские войска не требует установления факта его президентства на тот момент. 

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    Напомним, что 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.

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