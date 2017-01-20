Суд отказал в проведении выездного заседания по делу Януковича в РФ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты о проведении выездного заседания в одном из дипломатических учреждений Украины на территории РФ по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в государственной измене.

Соответствующее решение суд принял в пятницу на заседании, на котором рассматривалась просьба прокуратуры разрешить рассматривать данное дело заочно.

"В удовлетворении письменного ходатайства защитника Виталия Сердюка об обеспечении непосредственного участия Януковича при рассмотрении ходатайства путем проведения выездного заседания в помещении генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону или в другом дипломатическом учреждении на территории РФ отказать", — сказала судья Кристина Тарасюк. Адвокат настаивал на проведении выездного заседания для обеспечения права на защиту Януковичу.

Кроме того, защитник подал в суд заявление от имени Януковича, в котором тот утверждает, что не скрывается от следствия, не получал уведомление о подозрении по делу о государственной измене и поэтому является "свидетелем", а не подозреваемым.

Заслушав мнение сторон, суд отказал в рассмотрении этого заявления. Также адвокат ходатайствовал о допросе Януковича в режиме видеоконференции, однако суд отклонил и это ходатайство.

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева, перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году, зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. На рассмотрении Печерского районного суда Киева находится ходатайство Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования по делу против Януковича по обвинению в госизмене. Закон разрешает проведение заочного следствия, если фигуранты дела скрываются от следствия за рубежом.