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    Защита Януковича намерена допросить Матиоса по делу о госизмене

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    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Виктора Януковича намерена допросить главного военного прокурора Анатолия Матиоса в качестве свидетеля по делу о госизмене бывшего главы государства. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк.

    Ранее Матиос сообщил, что обвинительный акт в отношении Януковича по делу о госизмене будет направлен в суд до конца января.

    "Мы будем настаивать на допросе Анатолия Матиоса в качестве свидетеля по делу о государственной измене", — цитирует слова Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Авер лекс".

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