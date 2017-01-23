ГПУ намерено завершить следствие по делу Януковича в феврале

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил в интервью 1+1, что в течение февраля ГПУ планирует провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после чего дело бывшего президента Виктора Януковича будет передано в суд.

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"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы. После этого дело будет передано на рассмотрение суда и уверен, что именно украинский суд поставит точку в этом вопросе… Я надеюсь на добросовестность адвокатов, т.е. в феврале мы заканчиваем следствие, короткое ознакомление и начало судебного процесса. При этом мы все будем делать не для того чтобы было быстрее, а для того чтобы было качественно", — отметил Луценко.

Напомним, 28 ноября во время допроса Януковича в деле экс-"беркутовцев" генеральный прокурор Юрий Луценко объявил экс-президенту подозрение в госизмене.